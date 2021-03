Gemeindvertretersitzung : Rendswühren sorgt für neues Bauland

Der Bedarf an Nachmittags-Betreuung an der Schule wächst.

Rendswühren | Rendswühren soll wachsen. Dafür wurden in der Gemeindevertretersitzung die Weichen gestellt. Es wurde eine Bebauungsplan-Änderung für den B-Plan Nr.1 am Neuenrader Weg beschlossen. „Damit ist der Weg zum Bau von insgesamt fünf Häusern frei“, sagt Bürgermeister Dr. Thomas Bahr. 15 weiter Bauplätze in Neuenrade Darüber hinaus soll ein weiteres Neubaugebi...

