Ortsentwicklungskonzept : Rendswühren: Der Nahverkehr muss besser werden

Schule, Gewerbe, Bauland und Trinkwasser sind den Bürgern der Gemeinde außerdem noch wichtig.

18. September 2019, 15:53 Uhr

Schleswig-Holsteins Gemeinden sollen Ideen für Ortsentwicklungskonzepte erarbeiten und sich für die Zukunft fit machen. So ganz einfach und kurz aus dem Ärmel schütteln lässt sich das allerdings nicht, wie auch die Diskussion am Dienstag auf Hof Viehbrook in Rendswühren zeigte. Gut 50 Teilnehmer waren gekommen, um über die Zukunft Rendswührens zu sprechen.

„Die Gemeinde hatte bereits vor einigen Monaten die Arbeit zu dem Thema aufgenommen und in einer Lenkungsgruppe erste Schritte gemacht“, sagte Rendswührens Bürgermeister Dr. Thomas Bahr. Die Erarbeitung des Konzeptes sei auch Grundlage für künftige Förderungen, so Bahr weiter. Rendswühren hat sich – wie andere Gemeinden auch – Hilfe ins Boot geholt. Linda Vogt-Gröncke und Julia Ungereit von Glücksburg Consulting begleiten die Analyse-Erarbeitung für Rendswühren und stellten erste Eindrücke zur Ist-Situation der Gemeinde vor. Dafür wurden die Bürger gefragt.

Rendswühren hat seine Stärken, meinten einige Einwohner, wie etwa Judith Weiß (31), die in Neuenrade großgeworden ist. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitet in Neumünster. „Rendswühren und besonders die Dorfgemeinschaft möchte ich nicht missen“, sagte Weiß.

Negativ, so die einhellige Meinung, sei das Thema Nahverkehr. „Die Kinder kommen kaum allein nach Wankendorf, Trappenkamp, Bornhöved und Neumünster oder gar am Abend nach einem Kinobesuch zurück“, meinten Lennart Butz und Roman Sonnenschein aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr. Auch für ältere Einwohner seien die Rahmenbedingungen eher schlecht. Das reiche von Wohnangeboten bis zur Mobilität. Positiv sei dagegen die bei etwa 70 Prozent liegende Quote beim Glasfaserausbau. Auch wenn es hier noch Schwächen gebe, sei das ein spürbarer Fortschritt.

Potenzial wird in der Gemeinde in der Grundschule, den Kindergärten, oder etwa der Bereitstellung von familiengerechtem und bezahlbarem Bauland gesehen. Ein Thema für die Zukunft könnte auch die Ansiedlung von kleinem und stillem Gewerbe sein. Es bestünde eine Chance, vor allem zunehmend leerstehende landwirtschaftliche Gebäude zu nutzen, hieß es.

Wichtig war den Bürgern auch die Trinkwasserversorgung, Ideen zu einem Bürgerbus, sowie der Erhalt der Schule und ein Projekt zur Zukunft der Feuerwehr und eines Gemeindehauses. Zur Jahreswende sollen die Ergebnisse aus der Arbeitsrunde zusammengefasst und vorgestellt werden. „Dann geht es in die nächste Runde“, sagte Thomas Bahr.