Neumünster : Rendsburg gewinnt

Zehn Behinderten-Mannschaften aus Schleswig-Holstein und Hamburg tragen Fußballturnier aus.

von Christian Lipovsek

24. September 2018, 15:33 Uhr

Auf dem Platz wurde trotz so manchem Regenschauer mit viel Leidenschaft gekämpft, gegrätscht, geköpft und geschossen: Zehn Mannschaften aus Werkstätten für Menschen mit Behinderungen aus Schleswig-Holstein und Hamburg ermittelten jetzt auf dem Gelände des SV Tungendorf ihren Fußballmeister. Es gewannen in der A-Staffel Rendsburg-Eckernförde und in der B-Staffel hatten die Holsbütteler die Nase vorn.

„Seit über 20 Jahren gibt es dieses Turnier bereits, und es ist immer noch sehr beliebt. Sport spielt in den Werkstätten nach wie vor eine wichtige Rolle“, erklärten Petra Brauer vom Ausrichter, dem Lebenshilfewerk Neumünster, und Koordinator Jörg Freitag. Die Hinrunde zu dem Turnier fand traditionell im Juni in Rickling statt, wo die Werkstätten in Gruppen gelost wurden und gegeneinander spielten. Anschließend wurden die Mannschaften je nach Stärke in eine A- und eine B-Gruppe aufgeteilt. Neben den Lokalmatadoren aus Neumünster spielten die Teams aus Hohenwestedt, Glückstadt, Kaltenkirchen, Vorwerk, Wahlstedt, Hoisbüttel vom Eiderheim in Flintbek sowie vom Erlenhof in Aukrug gegeneinander. Haushoher Favorit war das Team aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, das 2017 deutscher Meister wurde und in diesem Jahr den dritten Platz belegte. Gespielt wurde auf Kleinfeld mit sechs Feldspielern und einem Torwart. „Das ist eine coole Veranstaltung“, sagten viele Teilnehmer.