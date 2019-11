Vielseitigkeitsreiterin aud Bordesholm : Reitabzeichen in Gold für Maja Kozian-Fleck

Die 28-Jäherige wird für Leistungen auf Spitzenniveau geehrt.

von Gunda Meyer

20. November 2019, 19:26 Uhr

Die Bordesholmer Vielseitigkeitsreiterin Maja Kozian-Fleck wurde mit dem Goldenen Reitabzeichen ausgezeichnet, der höchsten sportlichen Ehrung für Reiter in Deutschland. Vergeben wird die Auszeichnung von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung nach festgelegten Regeln nur bei anhaltender sportlicher Leistung auf Spitzenniveau. Die 28-Jährige war schon als Ponyreiterin bundesweit erfolgreich, gewann mit 14 Jahren 2006 das Bundeschampionat und holte 2007 beim Nachwuchschampionat Bronze. Ihre Laufbahn in der Vielseitigkeit krönte sie 2016 mit ihrem Sieg beim Reiterfestibval in Barborowko (Polen).