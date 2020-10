Coronafälle in Neumünster : Reiserückkehrer aus der Türkei ist an Covid-19 erkrankt

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt bleibt stabil.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

04. Oktober 2020, 14:53 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Covid-19-Virus Infizierten ist am Wochenende auf insgesamt 173 gestiegen. Am Sonntag meldete die Stadt, dass bei einem Mann, der als Reiserückkehrer aus der Türkei bereits in Quarantäne war, jetzt eine Infektion festgestellt wurde. Die 7-Tage-Inzidenz für Neumünster blieb mit 4,9 pro 100.000 Einwohner damit im Vergleich zu Freitag stabil.

Ansteckungsquelle unbekannt

Die Ansteckungsquelle der Infektion bei dem Mann ist unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Er wurde bereits in häuslicher Quarantäne isoliert.

Derzeit gelten 156 Personen im Stadtgebiet als genesen, so dass aktuell 14 Personen in Neumünster infiziert sind. 113 Personen befinden sich in Quarantäne. Drei Neumünsteraner sind aktuell im Krankenhaus, drei Personen starben.

Masken und Abstand sind wichtig

Der Fachdienst Gesundheit bekräftigt noch einmal, dass das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen von zentraler Bedeutung sind, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden.