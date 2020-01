KLeines Theater : Reinhold Beckmann spielt in Wahlstedt

Der Fernsehmoderator und Sportkommentator macht mit seiner Band Musik.

von Susanne Otto

23. Januar 2020, 18:12 Uhr

Zum ersten Mal sind Reinhold Beckmann und seine Band am Freitag, 31. Januar, im Kleinen Theater in Wahlstedt zu Gast.

Der Fernsehmoderator, Sportkommentator und Gastgeber seiner eigenen Talk-Sendung hat sein zweites Album auf den Markt gebracht. Es heißt „Freispiel“. Die Band besteht aus Johannes Wennrich (Gitarre), Thomas Biller (Bass), Robin McMinn (Schlagzeug) und Jan Peter Klöpfel (Trompete, Flügelhorn, Keyboards). In „Freispiel“ erzählt Reinhold Beckmann persönlich und hintergründig, was ihm im Alltag begegnet und manchmal aufstößt. Mit eingängigen Melodien bewegt sich „Freispiel“ stilsicher zwischen Folk und Country-(Pop).Wer Reinhold Beckmann und Band schon einmal auf der Bühne erlebt hat, weiß, welche hervorragenden Musiker der geborene Entertainer Beckmann um sich geschart hat.

Das Konzert in Wahlstedt beginnt um 20 Uhr. Die Karten kosten zwischen 27 und 33 Euro. Es gibt sie dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Kleinen Theater am Markt in Wahlstedt, Rudolf-Gußmann-Platz 1, unter Tel. 0 45 54/22 11 und im Internet: www.theater-wahlstedt.de oder auch zwei Stunden vor Beginn der Vorstellung an der Abendkasse.