Neumünster : Reiner Bublitz spielt im Fürsthof

Neumünsteraner Musiker gibt Coversongs von Cat Stevens und Neil Young zum Besten.

von hc

22. Oktober 2018, 18:45 Uhr

Neumünster | Am Sonnabend, 27. Oktober, gibt es wieder Live-Musik in der Kneipe am Fürsthof. Ab 20.30 Uhr steht dort der Neumünsteraner Musiker Reiner Bublitz auf der Bühne. Bublitz wird an der Gitarre und am Klavier Coversongs aus den 60er- und 70er-Jahren präsentieren. Zu seinem Repertoire zählen unter anderem Klassiker aus der Feder von Cat Stevens oder Neil Young. Der Eintritt ist frei.