Musiker in Corona-Zeiten : Reiner Bublitz: „Mir fehlt der direkte Augenkontakt“

Der Musiker aus Neumünster spricht über Projekte, mit denen er kreativ um Spenden für seine Branche wirbt

von Gunda Meyer

15. Mai 2020, 08:01 Uhr

Keine Konzerte, keine großen Hochzeitsfeiern, keine Straßenmusik: Für die Musiker in der Stadt ist die Corona-Zeit eine Herausforderung. Reiner Bublitz sieht es jedoch als Chance. Mit Courier-Redakteurin Gunda Meyer spricht der 53-Jährige über die neuen Projekte, die er in der Krisenzeit entwickelt hat, seine digitale Weiterentwicklung und was ihm aktuell am meisten fehlt.

Herr Bublitz, wie fühlt sich die Corona-Zeit für sie an?

Ehrlich gesagt, ganz wunderbar! Das klingt vielleicht komisch, aber in dieser Zeit entstehen so viele wertvolle Netzwerke, die Menschen sind viel aufmerksamer, werden sinnlicher und entwickeln viel mehr ein Gespür dafür, was wirklich wichtig und auch systemrelevant ist.

Aber Sie haben keine Auftritte mehr. Was bedeutet das für Sie und andere Musiker?

Das ist hart, existenzbedrohend, vor allem für diejenigen, die ihren Lebensunterhalt damit komplett verdienen. Ich bestreite das Gros meines Einkommens über meine Mitarbeit bei Dehn Touristik. Dort bin ich zwar in Kurzarbeit, habe aber damit immer noch einen Grundstock, mit dem ich mich über Wasser halten kann. Über mein zweites Standbein, über das ich alle weiteren Kosten finanziere – die Musik –, fließt aber aktuell kein Geld. Da bin ich wie alle Musiker auf Spenden angewiesen.

Auf Ihrer Facebook-Seite werden Sie sehr kreativ mit Videoclips aus dem Wohnzimmer oder dem Garten, um Ihren Fans ein bisschen „Reiner-Bublitz-Feeling“ nach Hause zu senden. Wie kam es dazu?

Ich spiele Musik aus vollem Herzen. Ich habe mir überlegt, dass ich auch ein bisschen Hoffnung an diejenigen schicken möchte, die diese Krise und die Einschränkungen vielleicht etwas beklemmend empfinden. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und hatte zunächst meinen Nachbarn angeboten, für sie zu spielen. Daraus entstand dann ein Gartenkonzert, weil einige Bewohner aus dem Nachbarblock dem Mini-Konzert auch lauschen wollten.

Das war sehr toll. Am 20. Mai gebe ich für meine Nachbarn am Fenster sowie 40 geladene Gäste – immer schön mit Abstand – ein weiteres Konzert in meinem Garten. Damit alle Menschen daran partizipieren können, lade ich die Videos dann auf meinem Youtube-Kanal hoch, auf dem man sich auch zahlreiche andere Videos von mir anschauen kann. Dort und auf meiner Homepage kann man auch spenden.

Wie groß ist denn die Spendenbereitschaft der Menschen?

Es spendet vielleicht einer von 100, die sich mein Video anschauen. Das ist nicht enttäuschend, aber ernüchternd - für mich aber keinesfalls entmutigend. Das ist wie bei der Straßenmusik, da weiß man auch nie, wie viel man am Ende bekommt. Man kann mich auch buchen für einen Auftritt im Freien zur Silberhochzeit oder für einen Geburtstag. Dafür nehme ich dann Spenden oder eine kleine Aufwandsentschädigung entgegen.

Ich habe auch angefangen, Videoclips aus meinem Wohnzimmer aufzunehmen. Ich muss offen gestehen, dass ich mich bis dato noch nicht einmal mit der Selfie-Funktion meines Smartphones auseinander gesetzt habe, es ist also auch für mich eine ganz neue digitale Erfahrung (lacht).

Aber so über das Internet ist es doch sehr unpersönlich, oder?

Das stimmt, es ist sehr schwer, in das richtige Gefühl für den Song zu kommen, wenn du keinen Augenkontakt zu deinem Publikum hast und stattdessen in das Gerät singst und dich selbst dabei sieht.

Was vermissen Sie außer dem direkten Kontakt zum Publikum noch?

Die Straßenmusik. Ich liebe es, im Eingang der Lütjenstraße unter freiem Himmel zu spielen.

Wofür haben Sie aktuell mehr Zeit als sie dachten?

Für die Aufnahme von Produktionen. Ein Beispiel: Ich habe meinem sehr guten Freund und Musiker-Kollegen Georg Schröter eine Aufnahme zu seinem Geburtstag im April geschickt. Er hat mir daraufhin mit weiteren Musikern eine ganze Produktion des Liedes zu meinem Geburtstag im Mai zurück geschenkt. Man sieht also: In solchen Zeiten können also auch ganz wunderbare Dinge entstehen!