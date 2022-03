Tennis : Regionalligist THC Neumünster ein Meister mit makelloser Bilanz

Die Herren 60 sind in Deutschlands höchster Spielklasse nicht zu stoppen. Zum Abschluss wird der Stader TC bezwungen.

Neumünster | Viel souveräner geht es nicht: Die Tennis-Herren 60 des THC haben sich mit sechs Siegen in sechs Spielen die Meisterschaft in der Regionalliga Nord-Ost gesichert. Die Schwalestädter standen schon vor dem Saisonfinale, bei dem sie den Stader TC mit 5:1 in die Schranken wiesen, als Meister fest. In seinen sechs Begegnungen verlor der THC nur drei seiner ...

