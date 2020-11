Tennis : Regional- und Nordligisten aus Neumünster müssen sich gedulden

Die Wintersaison 2020/21 wird – wenn überhaupt – erst im kommenden Jahr beginnen.

27. November 2020, 17:12 Uhr

Die Tennisspieler verharren im Wartestand. An diesem Wochenende stand in der Regionalliga Nord-Ost sowie in der Nordliga eigentlich der Saisonstart an. Nachdem die Bundesregierung die Verlängerung des Lockdowns bis mindestens 20. Dezember beschlossen hat, ist das aber hinfällig. Auch der Tennissport ist also zunächst bis Jahresende auf Eis gelegt – und ob in dieser Wintersaison tatsächlich noch einmal aufgeschlagen wird, ist durchaus fraglich.

In einer Videokonferenz muss der Spielausschuss der Regionalliga-Nord-Ost nun beraten und entscheiden, wann – abhängig von der Staffelstärke – die Saison in den einzelnen Ligen spätestens beginnen muss, um sie noch zu Ende spielen zu können.

In den höchsten beiden Klassen haben in diesem Winter aus Neumünster der THC (Regionalliga Herren 50, Regionalliga Herren 55, Nordliga Herren 55), Olympia (Damen 60), der TSV Gadeland (Nordliga Herren 60) und Neuling TSC Wasbek (Nordliga Herren 60) gemeldet.