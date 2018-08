Bahnwerk in Neumünster : Rauschgift wurde im Zug versteckt

Mitarbeiter der Deutschen Bahn entdeckten bei Wartungsarbeiten einen Plastikbeutel mit Marihuana.

von hc

22. August 2018, 14:27 Uhr

Neumünster | Beamte der Bundespolizei wurden gestern Vormittag auf einen möglichen Drogenfund in einem abgestellten Zug im Ausbesserungswerk an der Kieler Straße hingewiesen. Hinter einer Deckenverkleidung hatten Mitarbeiter der Deutschen Bahn bei Wartungsarbeiten eine Tüte mit Rauschgift entdeckt. Die Beamten stellten fest, dass es sich dabei um rund 300 Gramm Marihuana in einem Plastikbeutel handelte. Hinweise auf mögliche Täter gab es allerdings nicht. Wie die Beamten mitteilten, war der Reisezugwagen in den vergangenen Wochen dauerhaft im Einsatz. Die Tüte mit dem Rauschgift wurde von den Bundespolizisten sichergestellt.