Neumünster : Raumnot: Politik macht Dampf

Verwaltung soll zweiten Bauabschnitt für das Rathaus, aber auch Alternativen wie den Kauf eines Gebäudes prüfen.

Neumünster | Die Raumnot im Alten und Neuen Rathaus ist unstrittig. Da sind sich die Ratsparteien und der Personalrat der Stadtverwaltung einig. Und die Kommunalpolitiker wollen jetzt Dampf für eine Lösung machen.

Die Verwaltung soll bis Ende April ein Raumprogramm für ein zentrales Verwaltungsgebäude auf dem Rathausgelände erstellen und alternativ auch Varianten des Neubaus und den Kauf eines Gebäudes prüfen. „Nach aktuellem Stand hat die Stadt 6300 Quadratmeter ausgelagerte Büroflächen angemietet“, sagte CDU-Ratsfrau Helga Bühse. Dafür zahle die Stadt jedes Jahr 550 000 Euro an Miete. Nicht nur die EDV-Abteilung benötige Platz. Es fehlten Arbeitsplätze für die Auszubildenden sowie Besprechungsräume.

Die Architektenplanung für den zweiten Bauabschnitt des Rathauses aus den 80er-Jahren sei zwar nicht auf dem aktuellen Stand, sagte Bühse. Aber genau deshalb solle die Verwaltung Gespräche mit dem Kopenhagener Büro Dissung und Weitling führen, um zu sehen, was noch zu gebrauchen und was neu zu planen sei. Helga Bühse: „Wir können das nicht auf die lange Bank schieben. Wir müssen handeln.“

SPD-Frau Franka Dannheiser kritisierte, es sei nicht zielführend, alte Planungen zu reaktivieren. Man müsse auch einen zweiten großen Standort für die Verwaltung in der Innenstadt ins Auge fassen. Dem entgegnete Gerd Kühl (CDU): „Wir wollen nicht den Bau von 1980 vollenden.“ Die Architekten hätten damals jedoch einen Vorschlag für einen zweiten Rathaus-Bauabschnitt vorgelegt. Kühl: „Und die Stadt hat dafür schon 250 000 Mark gezahlt.“ Das sollte man nutzen und das Architektenhonorar nicht verfallen lassen. Vor allem wolle man einen engen Zeitrahmen vorgeben.

Kühl: „Es muss Dampf in den Kessel und Zug in die Sache kommen.“ Das passiert nun mit dem Prüfauftrag an die Verwaltung, der die Vorschläge von CDU und SPD unter einen Hut bringt und einstimmig beschlossen wurde.