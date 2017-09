Trappenkamp : Rauchmelder rettet Bewohner, Boa und Vogelspinne

vergrößern 1 von 1 Foto: Werner Stöwer 1 von 1

von Werner Stöver

erstellt am 09.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Trappenkamp | „Das ist gerade noch einmal gut gegangen“, sagte Marco Dorwo, Einsatzleiter und Gemeindewehrführer in Trappenkamp. In einem Wohnblock der Wankendorfer Baugenossenschaft am Farnstieg kam es gestern Vormittag gegen 11.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand, der alle Räume erfasst hatte. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen. Bewohner, Boa, Vogelspinne, Katze und Hund wurden gerettet. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nicht mitteilen.

Wohnungsmieter Björn K. hat keine Erklärung zur möglichen Brandursache. Er hatte bereits gegen 6 Uhr das Haus verlassen.

Eine Bewohnerin, eine ehemalige Feuerwehrfrau, hatte den durchdringenden Piepton des Rauchmelders in ihrer Parterrewohnung gehört. Sie alarmierte über den Notruf 112 die Feuerwehr und durch Klopfen an den Türen die anderen Bewohner. Sie holte ihren Hund aus der Wohnung und wartete draußen auf die Rettungskräfte. In der Wohnung unter der Brandwohnung schnappte sich der Bewohner Hauskatze Lui und verließ das Haus. Den Einsatzkräften gelang es rasch, den Brand in der Wohnung mit sehr wenig Wassereinsatz abzulöschen. Alle Räume der Wohnung sind unbewohnbar. Einsatzkräfte hatten auch den über der Brandwohnung liegenden Dachboden nach eventuellen Brandschäden abgesucht. Vorsichtshalber war auch das Drehleiterfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Wahlstedt angefordert worden – es musste aber nicht mehr eingesetzt werden. Eine Boa und eine Vogelspinne wurden von den Feuerwehrleuten in einem Terrarium in der verkohlten Wohnung entdeckt und dem Wohnungsmieter übergeben.