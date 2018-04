Gericht : Raubüberfall war nur erfunden

Die Aushilfe im Getränkemarkt ließ sich von Kumpels um 2000 Euro erleichtern. Das Jugendgericht verhängte 80 Arbeitsstunden gemeinnützige Arbeit gegen den 19-jährigen Anstifter.

von Jens Bluhm

06. April 2018, 10:00 Uhr

Neumünster | Das hätte man im Sonntagabend-„Tatort“ auch nicht schöner hinbekommen: Ein lauer Juli-Abend im vergangenen Jahr in Bad Bramstedt. Es ist kurz vor 19 Uhr. Kevin B. (19), Aushilfe in einem Getränkemarkt am Rand des Kurortes, steht allein im Kassenraum und überschlägt gelangweilt schon einmal die Tageseinnahmen, immerhin über 2000 Euro liegen in der Kasse. Plötzlich wird die Tür aufgerissen. Drei vermummte Männer stürzen herein, einer hält Kevin B. ein Messer unter die Nase und fordert ihn auf, die Kassenschublade in eine mitgebrachte Sporttasche zu schütten. Schnell kommen noch ein paar Schachteln Zigaretten und mehrere Flaschen Rum hinzu, dann sind die Männer schneller wieder verschwunden, als sie gekommen waren. Kevin B. ruft die Polizei, die nur Minuten später am Tatort ist. Aber schon in der ersten Vernehmung werden die Polizisten stutzig: Merkwürdig ungenau erscheinen ihnen die Täterbeschreibungen des „Raubopfers“.

Auch die drei Räuber haben wenig Glück: Alle drei laufen – gar nicht mehr krimimäßig – gemeinsam in Richtung Bahnhof, wo die Polizei sie wenig später als dringend Verdächtige einsammelt.

Was wie im Krimi beginnt, entpuppt sich als billige Räuberpistole: Der vermeintliche Überfall war samt Messer und Vermummung abgesprochen, die Beute wollten sich „Räuber“ und „Opfer“ später teilen.

Immerhin: Vor dem Jugendgericht zog Kevin B. – gegen seine drei Komplizen wird gesondert verhandelt – gestern die einzig richtige Konsequenz und räumte den Fake vorbehaltlos ein: „Ja, stimmt, es war alles abgesprochen“, sagte der 19-Jährige und vergaß dabei nicht, gleich Besserung zu geloben: Von seinen Kumpels habe er sich getrennt, dem gelegentlichen Cannabis-Konsum abgeschworen, versicherte er dem Gericht: „Ich will mein Leben ändern.“

Trotz einiger Zweifel, ob ihm das im ersten Anlauf tatsächlich gelingt, zeigte sich das Gericht nachsichtig. Weil der 19-Jährige bislang ohne Vorstrafen war, verurteilte die Jugendrichterin den Heranwachsenden wegen Diebstahls mit Waffen und Vortäuschens einer Straftat zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit.