Letzte Sitzung in diesem Jahr : Ratsversammlung Neumünster debattiert am Dienstag auch übers Klima

Die CDU lehnt weitere Mitarbeiter für die Strategieentwicklung zur CO2- Reduzierung ab.

von Gunda Meyer

15. Dezember 2019, 14:46 Uhr

Die Ratsversammlung soll in ihrer Sitzung am Dienstag Wege zur Klimaneutralität der Stadt beschließen. Die Verwaltung schlägt dem Gremium als langfristiges Ziel vor, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das soll schrittweise erfolgen, bis 2030 soll der Kohlendioxid-Ausstoß um 55 Prozent reduziert werden, bis 2040 um 70 Prozent.

Den Plan, der sich am Klimapaket der Bundesregierung orientiert, lehnt die FDP komplett ab. Alle anderen Fraktionen begrüßen die Ziele.

Die Verwaltung soll gemeinsam mit anderen Akteuren eine Strategie entwickeln, um diese Klimaziele in der Stadt zu erreichen. Umfangreiche weitere Maßnahmen über das Klimaschutzkonzept hinaus seien nämlich unverzüglich notwendig, heißt es in der Vorlage. Ein langfristiges Energiekonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, Richtlinien für die Bauleitplanung, Anreize für eine klimafreundliche Entwicklung der Gewerbegebiete oder auch zukunftsfähige Verkehrsstrategien sollen entwickelt werden.

Die CDU stößt sich jedoch an den 1,5 Stellen, die in der Stadtverwaltung dafür geschaffen werden sollen. Kostenpunkt: rund 150.000 Euro im Jahr. „Es ist genügend Personal vorhanden, weitere Stellen sind unnötig“, machte Fraktionschef Gerd Kühl im Hauptausschuss klar.

„Das ist eine riesige Querschnittsaufgabe“, unterstrich Ute Obel, Fachdienstleiterin Umwelt und Bauaufsicht, den zusätzlichen Stellenbedarf in ihrem Fachdienst.

„Ich werde in meiner Fraktion dafür werben, den Stellen zuzustimmen, denn sonst ist es nur ein halber Schritt. Ich bin auch nicht für unendliche Stellenschaffung, aber wir bürden der Verwaltung die Aufgaben auf, dann muss auch Personal dafür da sein“, sagte Esther Hartmann (BfB) auf Nachfrage.

SPD, Grüne und Linke haben ihre volle Unterstützung der Vorlage bereits angekündigt. Axel Westphal-Garken (SPD) forderte im Hauptausschuss die CDU auf, „Wenn Sie den Stellen nicht zustimmen, brauchen Sie auch dem Klimaziel nicht zuzustimmen. Das wäre nur ein reines Lippenbekenntnis.“ Auch Sven Radestock (Grüne) monierte: „Sie nennen sich Klimapartei, dann ist es unredlich über Stellenzuwachs zu diskutieren.“ Hintergrund: Im Juni hat die Ratsversammlung den Klima-Notstand ausgerufen. Im Juli noch ging der CDU in Sachen Klimaschutz alles nicht schnell genug. Die Christdemokraten forderten eine „radikale Klimaschutzpolitik“ mit Emissionsreduzierung und steigender CO2-Steuer.

In einer Mitteilung legten Sven Radestock und Hans Heinrich Voigt noch einmal nach: „Wenn Klimaschutz sich nicht nur auf Symbolpolitik beschränken soll, können wir in der Dezember-Ratsversammlung die entscheidenden Weichen stellen. Wir müssen es sogar.“ Sie appellieren für eine breite Unterstützung des Klima-Vorhabens in der Ratspolitik am Dienstagabend.