Ralf Stegner antwortet am Telefon

von Susanne Otto

01. April 2020, 17:53 Uhr

bordesholm | Das Coronavirus bringt derzeit viele Veränderungen mit sich. Um aktuelle Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu beantworten, bietet der Abgeordnete Ralf Stegner (SPD) eine Telefonsprechstunde an, seien es Fragen zur Erstattung der Kita-Gebühren, zu Hilfen für Betriebe und Beschäftigte oder zu anderen Themen. Die Telefon-Aktion findet am heutigen Donnerstag, 2. April, zwischen 16 und 17.30 Uhr statt. In dieser Zeit können die Bürger im Bordesholmer SPD-Bürgerbüro unter Tel. 0 43 22/8 85 82 41 anrufen. Wichtige Informationen

und Hilfen gibt es auch unter

www.spd-fraktion-sh.de.