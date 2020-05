Neumünster : Räuber musste ohne Beute aus dem DB-Store flüchten

Das Opfer schlug den Mann in die Flucht. Die Polizei sucht den unbekannten Täter.

Avatar_shz von Dörte Moritzen

07. Mai 2020, 10:58 Uhr

Neumünster | Nach einem gescheiterten Raubüberfall am Sonntag sucht die Polizei jetzt Zeugen: Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen betrat gegen 4.10 Uhr ein maskierter Mann den DB-Store am Bahnhof. Mit einem Messer in der Hand forderte der Täter von dem Mitarbeiter, der allein im Geschäft war, die Einnahmen aus der Kasse.

Das Opfer verlor den Täter aus den Augen

Allerdings ohne Erfolg - stattdessen gelang es dem Opfer, den Unbekannten in die Flucht zu geschlagen. Der Täter lief ohne Beute davon. Das Opfer verfolgte ihn noch einige Meter, verlor ihn dann aber aus den Augen.

Der Täter ist zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und korpulent. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Cap, eine grüne Weste sowie dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei Neumünster sucht nach Zeugen der Tat oder nach Personen, die Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise werden unter Tel. 04321-9450 oder über die 110 erbeten.

