Polizei sucht Zeugen : Radler fuhr auf dem Großflecken in Neumünster eine Frau um

Der Radfahrer kümmerte sich erst um die verletzte Frau, fuhr dann aber plötzlich davon.

von Dörte Moritzen

25. Mai 2020, 14:26 Uhr

Neumünster | Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag, 22. Mai, einen Unfall in der Innenstadt von Neumünster beobachtet haben. Laut Polizei wurde eine Frau (61) gegen 17.15 Uhr auf dem Großflecken in Höhe des Karstadt-Parkplatzes von einem Radfahrer umgefahren. Die Neumünsteranerin kam dadurch zu Fall und verletzte sich. Der Radfahrer hielt zunächst an, um sich um die ältere Dame zu kümmern. Doch dann entfernte er sich plötzlich Richtung Karstadt-Parkplatz, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 04321/945-1202 zu melden.

