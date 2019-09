Tipps von der Polizei : Radeln auf besonderen Wegen in Neumünster

Im einzigen Kreisverkehr und auf den drei Fahrradstraßen in der Stadt gibt es einiges zu beachten.

von Dörte Moritzen

11. September 2019, 14:25 Uhr

Der erste echte Kreisverkehr in Neumünster ist so gut wie fertig. Es fehlen nur noch Restarbeiten an zwei Zufahrten, an zwei Bushaltestellen, und der Einmündung zum Supermarkt. Doch im Kreis kann man am Helmut-Loose-Platz jetzt schon fahren. Doch was muss ein Radfahrer dabei beachten?

Eine weitere noch relativ seltene Errungenschaft für Radfahrer sind in der Stadt die Fahrradstraßen, die es erst seit wenigen Jahren gibt – und zwar bisher genau auf drei Abschnitten. Tanja Paulsen, Expertin für Verkehrsprävention bei der Polizeidirektion Neumünster, und ihrem Kollege Helge Rahn sowie Michael Klöwer vom Fachdienst Stadtplanung ist es wichtig, die Besonderheiten und Regelungen auf diesen Strecken einmal für die Verkehrsteilnehmer in der Stadt zusammenzufassen, damit dort alle sicher unterwegs sind.

Der Kreisverkehr

Der Kreisverkehr am Helmut-Loose-Platz ist an jeder Einfahrt durch das vorgeschriebenen Schild „Kreisverkehr“ gut zu erkennen. Die Pfeile darauf machen klar: Hier wird rechts herum gefahren. Das Zeichen „Vorfahrt gewähren“ zeigt hier deutlich: Wer bereits im Kreis ist, hat Vorfahrt. Wer reinfahren möchte, muss also gegebenenfalls warten. Blinken ist beim Einfahren nicht von Nöten. Wer den Kreisverkehr allerdings verlassen möchte, muss das durch Blinken – oder als Radfahrer per Handzeichen – anzeigen. Außerdem muss beim Hinausfahren aus dem Kreisverkehr dem querenden Fußgänger aufgrund der Fußgängerüberwege Vorrang gegeben werden.

Oft verbieten die baulichen und rechtlichen Umstände im Kreisverkehr das Überholen. Das heißt: In einem einspurigen Kreisel ist die Fahrbahn oft gar nicht breit genug, um den erforderlichen Sicherheitsabstand von anderthalb Metern zum Beispiel zu einem Radler einzuhalten. Außerdem bergen die Krümmung und der Radius der Kurve durchaus Gefahren.

Dass der Kreisverkehr am Helmut-Loose-Platz keinen separaten Bereich für Radler hat, sehen Stadt und Polizei als Vorteil. „Das ist deutlich sicherer, weil der Radfahrer in der Regel vor dem Auto in dessen Blickfeld herfährt. Die Polizisten empfehlen den Radlern, sich im Kreisel „nicht ganz rechts in die Ecke zu quetschen, sondern durchaus das Rechtsfahrgebot einzuhalten, aber dabei selbstbewusst vor den Autos zu bleiben“.

Der „falsche“ Kreisel

Bei Verkehrsteilnehmern, die nicht ortskundig sind, könnte die Einmündung Würen, Stormweg, Op de Wisch in Gadeland durchaus mal für etwas Verwirrung sorgen, wissen Tanja Paulsen und Helge Rahn. Der Grund: Dort ist die Bebauung etwas irreführend. Zwar wird an dieser Kreuzung die Straße kreisförmig um eine Verkehrsinsel geführt. Es fehlt aber die entsprechende Beschilderung, somit handelt es sich nicht um einen Kreisverkehr. „Hier gilt rechts vor links“, betonen die Polizisten. Weil dort ohnehin nur mit Tempo-30 gefahren werden darf und in dem Wohngebiet überwiegend Ortskundige unterwegs sind, gab es dort auch bisher noch keine Probleme.

Die Fahrradstraße

Drei Strecken sind in Neumünster bisher als Fahrradstraßen angelegt. Es sind die Carlstraße zwischen Roon- und Luisenstraße (Tankstelle), die Brüggemannstraße sowie die Rembrandtstraße bis zum Haartkoppelweg. In einer Fahrradstraße hat der Radler Vorrang, er muss sich aber dennoch an einige Regeln halten. Die Fahrradstraße wird durch ein entsprechendes Schild angezeigt. Außerdem sind die drei Strecke in Neumünster mit Fahrradsymbolen auf der Fahrbahn deutlich markiert. Zusätzlich erlauben hier überall Zusatzschilder, dass Autos und Motorräder passieren dürfen. Allerdings ist eine Gefährdung und Behinderung des Radverkehrs auszuschließen.

Für alle Verkehrsteilnehmer gilt auf einer Fahrradstraße Tempo 30. Radler dürfen dort grundsätzlich nebeneinander fahren. Allerdings gilt auch dort das Rechtsfahrgebot.

Das heiß konkret: Wenn zum Beispiel auf der Carlstraße ein Auto überholen möchte, muss der Radfahrer schon mal auf das etwas weniger komfortable Kopfsteinpflaster am Rand der Strecke ausweichen. Der Autofahrer wiederum muss mindestens 1,50 Meter Abstand zum Zweirad halten.