Fußball-Landesliga Mitte : Purer Luxus beim SVT Neumünster

11. September 2020, 18:33 Uhr

Das zweite Jahr soll immer das schwerste sein. Beim SV Tungendorf jedoch ist es kaum vorstellbar, dass der Vorjahresaufsteiger in der Fußball-Landesliga 2020/21 Probleme bekommen wird. Zu gefestigt ist die Mannschaft, die insbesondere durch die vom Oberligisten PSV gekommenen Burhan Gülbay und Tom Steinmetz noch weiter aufgewertet wurde.

Der neue Trainer Thilo Becker – der bisherige „Co“ löste den pausierenden Marco Frauenstein ab – kann aus dem Vollen schöpfen, der 27 Mann starke Kader bietet diverse Variationsmöglichkeiten. „Es ist eine angenehme, ja geradezu luxuriöse Situation für einen Trainer“, blickt der 30-Jährige mit Wohlwollen auf sein Aufgebot. Er weiß: „Die Gefahr, kollektiv in ein Leistungsloch zu fallen, ist nicht allzu groß.“

Großes Handicap für den SVT ist allerdings das Fehlen von Dennis Buthmann. Der Strippenzieher in der Offensive fällt mit einem Meniskusriss noch bis zum Jahresende aus. Welches Standing der Sportstudent genießt, zeigt allein die Tatsache, dass Buthmann dennoch zum neuen Kapitän gewählt worden ist. Der bisherige Spielführer Andreas Stölting machte aus freien Stücken Platz, als Stellvertreter Buthmanns fungiert Steinmetz, der somit auch gleich große Wertschätzung erfährt.

Hoffnung gibt es beim SVT auf ein Überraschungscomeback. Lukas Bente, der sich im Oktober 2019 zum vierten Mal einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hatte, wird sich im kommenden Oktober unters Messer legen. „Wenn der Heilungsprozess gut verläuft, wird er wieder bei uns einsteigen“, verrät Becker.

„Die Neuen integrieren und im fußballspezifischen Ausdauerbereich fit werden“, so umschreibt Becker die wichtigsten Aufgaben in der Vorbereitung. Er wolle beim Spiel gegen den Ball auf ein 4-3-3 setzen, erklärt der Coach. Ein fließender Umschaltspiel-Übergang in ein 4-4-2 solle seine Truppe noch unberechenbarer machen.

Die neu zusammengestellte, nunmehr dreigeteilte Landesliga bewertet der SVT-Coach als „für alle Beteiligten interessant“. Becker benennt mit Aufsteiger Kilia und dem Nachbarn VfR zwar zwei Titelfavoriten, erwartet in der Summe jedoch ein offenes Rennen, „weil die Karten völlig neu gemischt“ seien. Da praktisch alle Kontrahenten aus der näheren Umgebung und nicht mehr wie noch 2019/20 aus dem Großraum Lübeck kommen, erhofft sich Tungendorfs Übungsleiter dem Stichwort „Derbycharakter“ zufolge „mehr Zuschauer als in der vergangenen Saison“.

SV Tungendorf / Landesliga Mitte 2020/21

Zugänge: Burhan Gülbay, Tom Steinmetz (beide PSV Neumünster), Michel Schulz (SV Boostedt), Adrian Volquardsen (reaktiviert, zuletzt TuS Nortorf), Yannik Wulf (SpVg Eidertal Molfsee A-Jugend), Paul Riecken (eigener Nachwuchs).

Abgänge: Florian Nupnau (SV Bokhorst), Karim Ay (Türkspor Neumünster), Nils Voss (nur noch als Co-Trainer tätig), Simon Sedat (wird Torwarttrainer), Dennis Beck (pausiert), Lasse Sarau (Laufbahn beendet).

Kader (27 Spieler) – Tor: Vaios Papadoudis (20 Jahre), Michel Schulz (26), Linus Waldeck (28). – Abwehr: Steven Baier (29), Kennet Braasch (26), Tristan Hoppe (20), Niklas Krüger (24), Frederik Nell (20), Henrik Nell (20), Maurice Petersen (22), Adrian Volquardsen (24). – Mittelfeld und Angriff: Lars Brettschneider (26), Tim Brettschneider (29), Dennis Buthmann (23), Fabian Feigel (32), Yannick Greier (25), Burhan Gülbay (31), Julien Huber (23), Kristof Lüth (21), Felix Piaskowski (25), Paul Riecken (18), Tom Steinmetz (24), Andreas Stölting (30), Yannik Wulf (18), Lukas Bente (21), Simon Fuhrmann (30), Jan Schmahl (28).

Trainer: Thilo Becker (30) im ersten Jahr. – Co-Trainer: Nils Voss (32) im vierten Jahr. – Torwarttrainer: Stefan Schulz (54), Simon Sedat (34). – Team-Manager: Thorsten Lüthje (52). – Betreuer: Maik Dreilich (33), Jens Mester (60), Marcel Plath (25). – Fußballobmann: Helmut Stölting (64). – Vereinsvorsitzender (Geschäftsführer): Jürgen Hunze (60). – Durchschnittsalter des Spielerkaders: 24,56 Jahre. – Saisonziel: „Wenn möglich, wollen wir den 1,67-Punkteschnitt der Vorsaison verbessern. Priorität genießt aber ganz klar der Klassenerhalt.“ (O-Ton Trainer Becker) – Titelfavoriten: FC Kilia Kiel, VfR Neumünster. – Trainingsauftakt: war am 20. Juli. – Vorbereitungsprogramm (Ergebnisse aus SVT-Sicht): MTSV Hohenwestedt (A/0:1), Inter Türkspor Kiel (A/2:6), FC Torpedo 76 (H/4:2, 1. Runde Kreispokal), TSV Selent (A/1:3, Kreispokal-Achtelfinale), FSG Saxonia (A/2:1), TSV Kronshagen (A/Sonnabend, 12. September, 14 Uhr). – Saisonstart: MTSV Hohenwestedt (A/Sonnabend, 19. September, 16 Uhr). – Courier-Prognose: Der SVT hat alle Leistungsträger gehalten, geht also mit einer eingespielten Mannschaft ins Rennen. Diese wurde sogar noch punktuell verstärkt. Wenn es gelingt, den monatelangen Ausfall von Buthmann zu kompensieren, ist ein Platz unter den ersten sechs (in der oberen Tabellenhälfte) möglich.