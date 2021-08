Fußball-Kreispokal Holstein : PSV Neumünster zittert sich ins Viertelfinale

Marc Barck erzielt das goldene Tor für den Oberligisten in Preetz erst in der Nachspielzeit.

Neumünster | Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das traf am Mittwochabend auf die Oberliga-Fußballer des PSV Neumünster zu. Als sich bereits viele auf eine Verlängerung einstellten, erzielte Marc Barck in der ersten Minute der Nachspielzeit den Treffer des Tages zum 1:0 (0:0)-Auswärtssieg beim Ost-Verbandsligisten Preetzer TSV. Die Hürde Kreispokal-A...

