Fußball-Oberliga Süd : PSV Neumünster rüstet sich für die Abstiegsrunde

Mit einem 3:0 beim FC Dornbreite Lübeck sammeln die Grün-Weißen wertvolle Zähler für den zweiten Teil der Saison.

Lübeck | Die letzte Chance, weitere Punkte für die bevorstehende Abstiegsrunde in der Fußball-Oberliga zu sammeln, wurde genutzt: Der PSV Neumünster setzte sich in seiner finalen Süd-Staffel-Partie beim FC Dornbreite Lübeck vor 150 Zuschauern mit 3:0 durch, revanchierte sich für die 0:5-Hinspielpackung und nimmt nun auf jeden Fall neun Zähler in die Abstiegsrun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.