Fußball-Oberliga Süd : PSV Neumünster quält sich zum ersten Sieg

Timo Barendts Doppelpack bedeutet einen knappen 2:1-Erfolg beim Tabellenletzten FC Dornbreite Lübeck.

Avatar_shz von shz.de

27. September 2020, 15:48 Uhr

Eine Heldentat war es nicht, aber der Ertrag in Form von drei Zählern war letztlich das entscheidende Kriterium: Fußball-Oberligist PSV landete im zweiten Spiel den ersten Sieg, der beim weiterhin punktlosen Schlusslicht FC Dornbreite mit 2:1 (2:1) allerdings knapper ausfiel, als viele das zuvor prophezeit hatten. Gästetrainer Sven Boy nahm in seiner Bewertung eine Trennung vor: „Das Ergebnis ist okay, die Spielweise war es nicht.“

Mit dem Verlauf der ersten Halbzeit durfte Boy zufrieden sein. Der PSV übernahm sofort die Initiative, das frühe Führungstor durch Timo Barendt (8.) ließ einen einseitigen Spielverlauf erahnen. Es kam anders, denn auch Dornbreite nutzte durch Jelto Reuter seine allererste Chance. Der FCD legte seinen anfänglichen Respekt mehr und mehr ab und hätte in der 21. Minute in Führung gehen müssen. Ole Schließer lief nach einem Missverständnis in der PSV-Abwehr alleine auf das gegnerische Tor zu, scheiterte aber an Schlussmann Philipp Reinhold. Trotz des wachsenden Dornbreiter Selbstvertrauens blieb der PSV bis zur Pause überlegen und besaß auch die Mehrzahl an Möglichkeiten. Zunächst verspekulierte sich die Hintermannschaft des FCD beim Stellen einer Abseitsfalle. Erneut Barendt bedankte sich, schoss den Ball aber knapp vorbei (26.). Mehr Glück hatte der Angreifer in der 41. Minute, als es zu Abstimmungsproblemen zwischen Lübecks Schlussmann Jan Hecht und seinen Vorderleuten kam und sich ein Kopfball Barendts über Hecht hinter die Torlinie senkte.

Nicht gut war es für Dornbreite, dass mit Reuter zur Pause der einzige nominelle Stürmer angeschlagen aus dem Spiel genommen werden musste. Das sollte sich für den Rest der Partie bemerkbar machen, von den Lübeckern kam nur noch herzlich wenig. Überhaupt gab es nach dem Wechsel nur eine Torchance pro Seite. Zunächst scheiterte Julius Alt vom PSV nach einem der wenigen Konter an Hecht, ehe im Gegenzug Lubecco Behrens in Reinhold seinen Meister fand. Das Neumünsteraner Vorhaben, den knappen Vorsprung offensichtlich nur zu verwalten und über die Zeit zu bringen, glückte, hätte genauso gut aber daneben gehen können. Von daher war es durchaus verständlich, dass Boy das Spiel nach eigenem Bekunden mit gemischten Gefühlen sah. Ähnlich erging es FCD-Coach Sascha Strehlau: „Im Vergleich zu den beiden Niederlagen in Eichede und Todesfelde haben wir eine weitere Leistungssteigerung gesehen. Ein Punktgewinn war heute definitiv möglich. Vom Einsatzwillen her ist meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf zu machen.“

FC Dornbreite Lübeck – PSV Neumünster 1:2 (1:2)

FC Dornbreite: Hecht – Aynaci, Venzke, Senghore, Görlitz (62. Teuber) – A. Lening, Bilgen – Schließer, Behrens, Amara – Reuter (46. J. Lening).

PSV Neumünster: Reinhold – Born, Foit, Vones, Bruns – Küffner (75. Möller), Sachse – Braun, Alt (90./+2 Blöcker), Zinkondo (46. Knutzen) – Barendt.

SR: Kück (TSV Altenholz). – Zuschauer: 120. – Tore: 0:1 Barendt (8.) aus zehn Metern; 1:1 Reuter (11.) per Flugkopfball nach Rechtsflanke von Amara; 1:2 Barendt (41.) per Kopf über Hecht hinweg. – Auf der Bank: Karlberg (Tor), Kahlert, Ellwart, Mustafa, Lange – Heuer (Tor), Fürst, Czekay, Falk. – Beste Spieler: Behrens, Amara – Barendt, Foit, Küffner. – Nächster PSV-Gegner: SV Todesfelde (H/Sonnabend, 3. Oktober, 14 Uhr).