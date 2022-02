Fußball-Oberliga Süd : PSV Neumünster plant den dritten Streich

Das im Städtischen Stadion stattfindende Heimspiel gegen Pansdorf könnte einen weiteren Meilenstein bedeuten.

Neumünster | Ein Liedgut in leicht abgewandelter Form kann der PSV Neumünster summen: „Und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt und nehme die Punkte mit.“ Das neue grün-weiße Feingefühl brachte dem Club nahe der Sternenmitte seiner Stadt in diesem Jahr bisher zwei Siege in der Fußball-Oberliga Süd. Am Sonnabend wollen die abstiegsbedrohten Männer von Trainer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.