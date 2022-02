Fußball-Oberliga Süd : PSV Neumünster packt das Warndreieck aus

Die Boy-Schützlinge gastieren am Sonntag beim Tabellendritten VfB Lübeck II.

Neumünster | Ein Sturm fegt dieser Tage durchs Land. Ähnlich stürmisch wäre der PSV Neumünster vor der Saison in der Fußball-Oberliga Süd erwartet worden. Aber lange wehte nur ein laues Lüftchen an der Stettiner Straße. Am vergangenen Sonnabend bekam das Team von Trainer Sven Boy mit dem 2:0-Heimsieg gegen Preußen Reinfeld im Städtischen Stadion neuen Rückenwind. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.