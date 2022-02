Fussball : PSV Neumünster gnadenlos und dennoch gnädig

Alle Neune: Die Grün-Weißen überrollen bei ihrer Oberliga-Generalprobe den SVE Comet Kiel.

Neumünster | Fußball kann bekloppt sein. Da schießt Oberligist PSV Neumünster in elf Meisterschaftsspielen insgesamt nur neun Tore und erzielt nun – ausgerechnet bei der Generalprobe für den Restrundenstart daheim gegen Preußen Reinfeld – genauso viele Treffer in nur einer einzigen Partie. Das Schlusslicht der Süd-Staffel gewann seinen letzten Test in diesem Winter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.