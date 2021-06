Fußball : PSV Neumünster freut sich auf Phönix Lübeck

Der Regionalligist ist am Dienstag um 19 Uhr an der Stettiner Straße zu Gast. Für die Boy-Elf geht eine lange Pause zu Ende.

14. Juni 2021, 14:09 Uhr

Oberligist PSV Neumünster beendet seine Fußballzwangspause. Am Dienstag um 19 Uhr gastiert Regionalligist Phönix Lübeck zum Test an der Stettiner Straße. Für die Grün-Weißen ist es das erste Sparring seit 234 Tagen oder seit über sieben Monaten beziehungsweise 33 Wochen.

Zwei Euro Eintritt

Die Zuschauer dürfen sich insbesondere auf Grund der Ligazugehörigkeit der Gäste auf einen besonderen Showkampf freuen. Die „Adlerträger“ hatten zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs achtbare 15 Punkte aus neun Spielen gesammelt. Eine Börse wie beim Boxen ist für beide Kontrahenten nicht anberaumt, obwohl die Zuschauer erstmals bei PSV-Testspielen Eintritt zahlen müssen. Laut dem PSV-Medienbeauftragten André Lüneburg ist jeder Besucher mit zwei Euro dabei.

Voraussetzung zum Besuch: eine Registrierung über das Kontaktformular oder in der Luca-App. Lüneburg weist auf die Maskenpflicht in den Bereichen der Engstellen wie zum Beispiel Kassen, Toiletten und der Gastronomie hin. „Wenn die Abstandsregel eingehalten wird, kann am Steh- oder Sitzplatz die Maske jederzeit abgelegt werden“, ergänzt Lüneburg. Die Zuschauerzahl ist auf 250 Personen begrenzt.

Einsatzzeiten sind limitiert

PSV-Trainer Sven Boy blickt der Partie voller Vorfreude entgegen. „Es ist für uns ein guter Test. Die Jungs sollen Spaß am Fußball haben. Wir können der Stadt und der Region zeigen, dass wir zurück sind.“ Der Coach plant, die Einsatzzeiten nach der langen Pause bei den Spielern auf 45 bis 60 Minuten zu beschränken. Nach den pandemiebedingten Abstandsbeschränkungen möchte Boy, dass seine Spieler sich zügig an die deutlich geringeren Abstände auf dem Feld rückbesinnen.

Was wird aus Schulz?

Während alle Zugänge beim PSV die Spielgenehmigung für Test- und Pokalspiele erhalten haben, wird der noch auf Herz und Nieren getestete Timon Pfennig (bislang SV Boostedt) mit einer Gastspielgenehmigung ausgestattet. Nicht mit von der Partie sind Fyn Claasen (private Gründe) und Nico Bruns, der möglicherweise Dienst schieben muss. Der „Joker“ Felix Schulz muss ebenfalls passen. Der 28-jährige Innenverteidiger, der schon von 2013 bis 2017 das Trikot des PSV getragen hatte, ist verhindert. Nach seinem Auslandsstudium ist Schulz nun beruflich und privat in Lübeck sesshaft. Bis zum 1. August soll entschieden werden, ob zu seinen bislang 71 Punktspielen in der Oberliga Schleswig-Holstein weitere hinzukommen.

Neuzugänge, die am Dienstag gegen Phönix parat stehen, sind Mats Melahn (vormals Holstein Kiel II), Mika Jöhnck, Marvin Mohr (beide TSV Bordesholm), Nils Drauschke (TSV Altenholz), Makuiza Kiala (Inter Türkspor Kiel), Björn Ole Peters (VfR Neumünster) und Karim Ay (Türkspor Neumünster).