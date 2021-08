Fußball-Oberliga Süd : PSV Neumünster erwartet den Titelaspiranten SV Todesfelde

Die Grün-Weißen starten am Sonnabend um 14 Uhr in die Saison und wollen dabei nicht zum Spielball des Favoriten werden.

Neumünster | Zehn Monate lang lag ein Schloss um die Fußball-Oberliga. Gegen das Coronavirus half nicht einmal der Schlüsseldienst. Der Spielbetrieb blieb geschlossen. Am Freitagabend holt der SHFV in einer Feierstunde den Generalschlüssel bei der Partie des TSV Pansdorf gegen den SV Eichede hervor. Am Sonnabend darf auch der PSV Neumünster die Stadiontore für das ...

