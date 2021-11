Fußball-Oberliga Süd : PSV Neumünster bittet zum Kellerkrimi

Gegen den Drittletzten Preußen Reinfeld will das Schlusslicht den ersten Heimsieg in dieser Saison einfahren.

Neumünster | Bombenstimmung im Stadtwald: Nach der Entschärfung der Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg versucht jetzt der auf Rang 9 platzierte PSV Neumünster (7 Punkte/8:21 Tore) in Form von Toren zu explodieren. Der Fußball-Oberligist erwartet am Sonnabend (14 Uhr) die Siebtplatzierten Preußen aus Reinfeld (10/8:17) auf dem Sportplatz an der Stet...

