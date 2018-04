Wasbek : Protest gegen Baupläne

In der Ortsmitte und am Lerchenweg soll gebaut werden. Etwa 100 Wasbeker informierten sich über die Vorhaben.

19. April 2018

Was es bedeutet, in einer Gemeinde mit engagierten Bürgern Bauvorhaben vorzustellen, davon bekamen die Investoren und Planer vorgestern Abend in Wasbek einen Eindruck. Rund 100 Bürger waren zur Präsentation gekommen. Während es zum Bebauungsplan Nr. 21 „Westlich Ehndorfer Straße“ so gut wie keine Kommentare gab, entbrannten um die Bebauungsentwürfe „Ortsmitte“ und „Westlich Lerchenweg“ heftige Diskussionen.

Oliver Kühle vom Kieler Architektenbüro B2K, das vom Unternehmen Stoll- Haus mit der Überplanung des seit Jahren brachliegenden Geländes beauftragt wurde (der Courier berichtet), musste sich heftigen Diskussionen stellen.

Wie soll die Gestaltung des Ortskernes aussehen? Astrid Nehring hielt es nicht mehr auf ihrem Stuhl. „Ich muss jetzt was sagen, sonst platze ich“, begann sie ihre Kritik an dem Bebauungsplan. „Wir wollen nicht noch ein weiteres Neubaugebiet. Wir wollen einen richtigen, grünen Ortskern, der Treffpunkt für die Bürger sein kann. Seit Jahren versuchen wir, unsere Ideen hierfür einzubringen, ohne Erfolg. Und jetzt soll hier im Herzstück des Ortes wieder alles zugepflastert werden, das kann doch nicht Ihr Ernst sein“, erboste sich die Wasbekerin. „Alles sei doch besser als der jetzige Zustand, meinte Oliver Kühle vom Architektenbüro.

Dass mit dem brachliegenden Gelände etwas passieren muss, war allen klar. Bei der Veranstaltung wurde aber ganz deutlich, dass die Wasbeker unbedingt ihren dörflichen Charakter erhalten wollen. „Wir wollen keine Schlafstadt oder ein Anhängsel von Neumünster werden“, so Astrid Nehring weiter. Die Äußerung Günter Waßners von der Firma Stoll-Haus, man würde sowohl hinsichtlich der Grundstücksgröße als auch der Haustypen marktgerecht planen und gefragten Wohnraum schaffen, überzeugte die Besucher nicht. Schlussendlich bekundeten Bürgermeister Karl-Heinz Rohloff und Oliver Kühle ihre Absicht, die Bedenken und Einwände in die Planungen einzubeziehen.

Einen großen Diskussionsbedarf und viel Protest gab es auch um das Baugebiet „Westlich Lerchenweg“. Hier wehren sich die Anwohner gegen die Bebauung mit fünf zweigeschossigen Doppelhäusern. „Dass hier einmal gebaut werden würde, war uns schon klar“, so Anwohnerin Helke Rathje, „aber doch nicht so viel und so massiv.“ Und sie fragte Hans-Christian Wagner, der das Projekt der Hans-Wagner Bauunternehmen vorstellte: „Für wen bauen Sie eigentlich hier? Für die Wasbeker, die ihr Dorf lieben, oder für Leute, die es schick finden, auf dem Land zu leben, sich aber ins Dorfleben überhaupt nicht einbringen?“ Die Antwort: Man plane dem Bedarf des Marktes entsprechend und so, dass es sich auch für den Investor rechne.

Auch Thomas Rathjen ist wie viele der Anwohner empört über die Planung. „Das würde bedeuten, dass wir bei 10 Wohneinheiten mit je 2 Stellplätzen mit 20 Fahrzeugen mehr rechnen müssten. Die Straße ist viel zu eng für so ein Vorhaben, Außerdem sind Probleme wegen der landschaftlichen Nutzung doch programmiert. Gülle am Sonntag, Erntebetrieb bis mitten in die Nacht und so weiter.“

Die Wasbeker wurden vertröstet: Es sei noch nichts entschieden, es gäbe noch eine Reihe von weiteren Planungsschritten, bis dann nach einer öffentlichen Auslegung der Satzungsbeschluss erfolgen könne.

An diesem Abend hätte sich nicht nur Thomas Rathje eine aktivere Beteiligung der anwesenden Gemeindevertreter gewünscht.