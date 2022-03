Fußball-Landesliga Mitte : Problem beim VfR Neumünster: Die besten Spieler fallen aus

Im Heimspiel am Sonntag gegen den Gettorfer SC soll der Schwung aus dem Sieg über den SVE Comet Flügel verleihen. Allerdings müssen die in der Vorwoche richtig starken Mika Hirsch und Marcel Stölting wohl ersetzt werden.

Neumünster | Bei Fußballturnieren scheiden sich die Geister, was das Spiel um Platz 3 betrifft. Die einen halten es für überflüssig, die anderen freuen sich auf zwanglosen Sport mit vielen Toren. Was eine solche Partie in der Landesliga Mitte wert sein kann, wird sich am Sonntag ab 14 Uhr zeigen. Denn der Tabellenvierte VfR (12 Spiele/19 Punkte/18:21 Tore) kann den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.