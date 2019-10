Halloween : Polizeisprecher Sönke Hinrichs mahnt, den Spaß in Neumünster nicht zu übertreiben

Gruselclowns spielten in den vergangenen Jahren keine große Rolle mehr – dennoch sind die Beamten wachsam.

29. Oktober 2019, 15:16 Uhr

Morgen Abend wird es wieder gruselig und gespenstisch in der Stadt. Wie Lilly (8) und Lia (7), die als Skelett unterwegs sind, werden wieder hunderte Kinder durch die Straßen ziehen und an Haustüren klingeln, um mit dem Spruch „Süßes, sonst gibt es Saures“ kleine Leckereien zu erhaschen. Laut Polizei ist die Zeit der Gruselclowns vorbei. „In den letzten Jahren verlief Halloween in Neumünster ohne besondere Vorkommnisse“, sagt Polizeisprecher Sönke Hinrichs. Dennoch hätten alle Polizisten selbstverständlich ein Auge auf das Geschehen. Hinrichs: „Der Spaß des Einen zu Halloween endet dort, wo das Recht des Anderen anfängt.“