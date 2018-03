Neumünster : Streit eskalierte: Polizeieinsatz nach Messerstecherei in Landesunterkunft

In der Nacht kam es bei einem Streit zweier Männer zu drei Verletzten. Sie wurden im Krankenhaus behandelt.

von shz.de

25. März 2018, 11:43 Uhr

Neumünster | In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei in Neumünster aufgrund einer verletzten Person zur Landesunterkunft (LUK) gerufen. Dort waren laut Polizeibericht ein 19-jähriger Somalier und ein 23-jähriger Syrer in Streit geraten. Offenbar begann der Streit mit einer Auseinandersetzung über Bargeld. Als die Auseinandersetzung eskalierte, zückte einer der Streitenden ein Messer. Am Ende trugen beide Männer Schnitt- oder Stichverletzungen davon.

Ein 26-jähriger Zeuge, der den Streit schlichten wollte, sei ebenfalls verletzt worden, berichtet die Polizei. Alle drei mussten im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster ambulant versorgt werden. Weil Verdacht auf Drogen- oder Alkoholkonsum bestand, wurden Blutproben abgenommen, Die Kriminalpolizei Neumünster übernahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

