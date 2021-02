Einfelder See in Neumünster : Polizei warnt eindringlich vor dem Betreten der Eisflächen

Am Montag waren mehrere Personen - darunter auch Familien - auf dem dünnen Eis des Einfelder Sees unterwegs.

Neumünster | Am Montag kam es am Einfelder See zu mehreren Einsätzen für die Polizeistation Nord und das 1. Polizeirevier Neumünster, da immer wieder kleinere Gruppen das noch sehr dünne Eis betraten. Die Beamten suchten das Gespräch und klärten die Personen über die...

