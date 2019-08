Unfall in Boostedt : Polizei sucht verletzten Radfahrer

Zwei Radler kollidierten auf dem Weg an der Neumünsterstraße in Boostedt. Die Polizei sucht Zeugen.

von Susanne Otto

01. August 2019, 11:40 Uhr

Boostedt | Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern ist es am Sonnabend, 27. Juli, gegen 11.30 Uhr auf dem Radweg an der Neumünsterstraße in Boostedt gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr einem 61-jährigen Radfahrer hinten auf, stürzte und radelte weiter.

Erst passierte er, dann drehte er um und fuhr auf

Der 61-jährige Fahrradfahrer fuhr auf dem Fahrradweg von Boostedt nach Neumünster, als ihm ein unbekannter Mann entgegenkam. Nachdem beide Radler aneinander vorbeigefahren waren, wendete der unbekannte Radfahrer und fuhr dem 61-Jährigen hinterher. Dieser bremste, woraufhin der unbekannte Radfahrer ihm hinten auffuhr und stürzte. Dabei zog sich der Unbekannte leichte Verletzungen am Arm zu. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Neumünster.

50 bis 60 Jahre alt

Die Polizei sucht den verletzten Fahrradfahrer, der als etwa 1,80 Meter großer Mann beschrieben wird. Zudem trug er eine graue Basecap und war etwa 50 bis 60 Jahre alt.

Zeugen gesucht

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem verletzten Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Kaltenkirchen unter Tel. 04191/30880 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?