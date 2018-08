Neumünster : Polizei sucht Unfallzeugen

Auf einem Edeka-Parkplatz wurde ein Motorroller beschädigt.

von Hannes Harding

31. August 2018, 17:14 Uhr

Neumünster | Am Donnerstag zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr wurde auf dem hinteren Parkplatz des Edeka-Marktes an der Wilhelminenstraße in Tungendorf ein Motorroller von einem Pkw umgefahren und beschädigt. Die Pkw-Fahrerin fuhr nach dem Unfall davon, ohne sich zu um den beschädigten Roller zu kümmern. Eine Augenzeugin konnte dem Rollerfahrer Hinweise zu dem vermutlich weißen Pkw geben. Die Polizei bittet die Zeugin sowie Passanten, die etwas gesehen haben, sich unter der Tel. 9450 zu melden.