Neumünster : Polizei sucht erneut nach einem Fahrradbesitzer

Beamte hatte bei einer Kontrolle festgestellt, dass eine Frau mit einem vermutlich gestohlenen Drahtesel unterwegs war.

Avatar_shz von hc

08. Mai 2020, 14:30 Uhr

Neumünster | Am Montag wurde eine junge Frau auf einem Fahrrad von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet kontrolliert, weil sie ihr Kleinkind im Fahrradkorb transportierte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Kleinkinder nur in hierfür vorgesehenen Fahrradkindersitzen verkehrssicher mitgenommen werden dürfen.

Die Rahmennummer am Rad war entfernt worden

Auf Nachfrage teilte die junge Frau mit, dass sie das Fahrrad von einem Freund geschenkt bekommen hatte, weiter konnte sie dazu aber auch nichts sagen. Die Rahmennummer am Fahrrad war entfernt worden. Da der Verdacht bestand, dass das Fahrrad gestohlen worden ist, wurde es von den Polizeibeamten sichergestellt.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach dem Besitzer des Fahrrades oder nach Personen, die Angaben zu dem Drahtesel machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neumünster unter Tel. 9450 oder über die 110 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?