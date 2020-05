Neumünster : Polizei sucht die Besitzer dieser gestohlenen Fahrräder

Nach der Festnahme eines Fahrraddiebes möchten die Ermittler einige Beutestücke zuordnen. Jetzt bitten sie um Hinweise.

von Dörte Moritzen

07. Mai 2020, 09:30 Uhr

Neumünster | Die Polizei sucht die Besitzer von zwei Fahrrädern: Nach der Festnahme eines Fahrraddiebes in Neumünster konnten nämlich zwei seiner Beutestücke sichergestellt werden. Bei dem ersten Fahrrad handelt es sich um ein Hercules-Damenfahrrad in der Farbe Grau / Silber. Das Fahrrad hat einen Nabendynamo sowie einen Computer am Lenkrad.

Wer kann Angaben machen?

Das zweite Fahrrad dürfte keinen großen Wert mehr haben. „Trotzdem hätte der Besitzer es vielleicht gerne wieder zurück“, erklärte Polizeisprecher Sönke Petersen. Es handelt sich ebenfalls um ein Damenrad in schwarz-lila.

Polizei

Die Polizei sucht jetzt nach den Besitzern der beiden Räder oder nach Personen, die Angaben zu den Fahrräder machen können. Hinweise erbitten die Ermittler unter Tel. 9450 oder über die 110.

