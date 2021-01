Elektro-Artikel gestohlen : Polizei Neumünster sucht Zeugen nach Einbruch an der Christianstraße

Der oder die Täter schlugen eine Scheibe beim Sozialdienst muslimischer Frauen ein.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

19. Januar 2021, 12:15 Uhr

Neumünster | Bei einem Einbruch in das Gebäude des Sozialdienstes muslimischer Frauen (SmF) an der Christianstraße 62 ist am Wochenende ein beträchtlicher Schaden entstanden.

Tatzeit zwischen Freitag und Montag

Nach Angaben der Polizei gelangten der oder die Täter im Zeitraum zwischen Freitag um 15 Uhr und Montag um 9 Uhr durch das Einschlagen einer Scheibe auf der Hofseite in den Bürobereich. „Dort entwendeten sie elektronische Geräte wie Laptops, Beamer oder Handys“, sagte Polizeisprecher Sönke Petersen. Augenzeugen wollen zwei Personen gesehen haben, die sich schnell vom Tatort entfernten.

Die Polizei sucht nun weitere Hinweisgeber. Wer im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter Tel. 945-0 melden.