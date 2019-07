Unfall auf der Segeberger Strasse : Polizei Neumünster fragt: Wer kennt diese Katze?

Der Autofahrer kümmerte sich um das Tier, es geht ihm besser. Nun werden Frauchen oder Herrchen gesucht.

von Christian Lipovsek

04. Juli 2019, 16:02 Uhr

Neumünster | Eine grau-braun getigerte Katze mit weißen Pfoten wurde in der Nacht zu Mittwoch an der Segeberger Straße (Höhe Kummerfelder Straße) angefahren und verletzt. „Der Autofahrer fuhr nicht weiter, sondern kümmerte sich um das Tier und bat die Polizei um Unterstützung“, erklärt Polizeisprecher Sönke Hinrichs am Donnerstag.

Katze ist in der Kleintierklinik Wasbek

Die Katze wurde in die Kleintierklinik nach Wasbek gebracht, wo ihr geholfen werden konnte. Das Tier ist auf dem Wege der Besserung „und möchte nun von Frauchen oder Herrchen abgeholt werden“, so Hinrichs. Leider sei das Tier nicht gechipt. Wer Infos zum Besitzer des Stubentigers geben kann, sollte sich unter Tel. 0 43 21/ 6 60 06 an die Tierklinik in Wasbek wenden.