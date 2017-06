Polizei greift Ausreißerin im Zug auf

Beamte der Bundespolizei haben am späten Montagnachmittag eine 12-jährige Ausreißerin im Flensburger Bahnhof aufgegriffen, die sich mit dem Zug nach Neumünster absetzen wollte. Wie sich herausstellte, war das Mädchen aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde weggelaufen. Das Heim hatte das Mädchen als vermisst gemeldet, es wurde landesweit gesucht. Die Beamten nahmen das Mädchen in ihre Obhut; inzwischen wurde es in die Einrichtung zurückgebracht.





von Jens Bluhm

erstellt am 23.Jun.2017 | 13:45 Uhr