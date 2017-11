Schulen in Neumünster : Politik schwenkt bei der Modulbauweise um

vergrößern 1 von 1 Foto: Pieper 1 von 1

von Hannes Harding

erstellt am 17.Nov.2017 | 09:00 Uhr

Neumünster | In kaum einer anderen Frage sind sich Verwaltung und Politik in den vergangenen Monaten so uneins: In welcher Weise sollen Schulen und andere kommunalen Gebäude zukünftig errichtet werden? Konventionell oder in Modulbauweise? Bis zuletzt waren die Fronten verhärtet. Im Finanzausschuss deutete sich am Mittwoch jedoch Entspannung an.

Entzündet hatte sich der Streit an den bereits weit fortgeschrittenen Planungen für den Neubau der Grundschule an der Schwale und die Erweiterungen von Hans-Böckler- und Tim-Kröger-Schule. Die Ratsmehrheit hatte mehrfach moniert, dass die möglicherweise kostengünstigere Modulbauweise nicht in Überlegungen eingeflossen sei, und hatte dann beschlossen, die Verwaltung solle diese Prüfung als Alternative in die laufenden Planungen einbeziehen.

Die Bauexperten aus dem Rathaus hielten dagegen, es drohten Zeitverzug und unabsehbare Folgen für die Projekte. In alle drei Projekte werden rund 21 Millionen Euro fließen.

Im Finanzausschuss hielt zwar zunächst CDU-Ratsherr Klaus Grassau die eingeschlagene Linie, indem er beantragte, für Timm-Kröger- und Hans-Böckler-Schule Beschlüsse zurückzustellen, bis eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hinsichtlich der Modulbauweise abgeschlossen sei. Doch eine Mehrheit bekam dieser Antrag nicht.

SPD-Ratsherr Karsten Schröder hatte vor der Abstimmung die Kehrtwende der Politik eingeleitet. Er argumentierte, im Falle der Grundschule an der Schwale seien bei Zeitverzug Fördergelder in Gefahr. Im Fall der beiden anderen Schulen sei die Modulbauweise aus Sicht der SPD grundsätzlich nicht angebracht. Zum einen sollen die Gebäude erweitert, andererseits muss aber vor allem auch in den bestehenden Baukörpern modernisiert werden. „Das führt nur zu Abstimmungsproblemen zwischen dem Generalunternehmer für den Modulbau und den Handwerkern, die im Innern sanieren“, sagte er.

Im Hinblick auf den Bau eines Technikums für die drei Berufsbildungszentren sei die Modulbauweise hingegen keineswegs vom Tisch. „Denn das scheint hohe Aussicht auf Erfolg zu haben“, betonte Schröder.

Der Ausschuss empfahl dem Rat schließlich, die entsprechenden Baubeschlüsse zu fassen. Dem stimmte dann auch die CDU zu.