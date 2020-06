Neumünster : Politik kritisiert erneute Fehlplanung der Bauverwaltung

Der Baubeschluss für die Rudolf-Tonner-Schule verzögert sich - nicht der einzige Fehler der Bauverwaltung in jüngster Vergangenheit.

von Gunda Meyer

18. Juni 2020, 20:01 Uhr

„Wie kann es sein, dass Planungsfehler zu einem derart späten Zeitpunkt erst kurz vorm Baubeschluss ans Tageslicht kommen?“, fragte Axel Westphal-Garken im Hauptausschuss. Nicht nur der SPD-Ratsherr ist sauer, dass die Sanierung und Erweiterung der Rudolf-Tonner-Schule zur Offenen Ganztagsschule immer noch nicht auf den Weg gebracht werden kann. Dieser Fauxpas ist nicht der erste in der Bauverwaltung.

Rudolf-Tonner-Schule

Stadtbaurat Thorsten Kubiak hatte die Vorlage für den Baubeschluss im Bau- und Vergabeausschuss zurückgezogen. Grund: Die Abstände zu den Nachbargebäuden waren nicht korrekt . Außerdem ist ein Teil des Neubaus so konzipiert, dass ein Trakt in die Sichtachse des denkmalgeschützen Schulaltbaus ragen würde. Das ist aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht gestattet“, erklärte Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras, der ebenso erbost über den Planungsfehler des Bauamtes war wie die Politik. Kubiak hatte den Fehler auf seine Kappe genommen. „So groß kann die Kappe gar nicht sein! Seit Februar 2016 ist die Sanierung der Schule Thema, die Schüler, Lehrer und Eltern bekommen doch einen Kollaps, wenn sie jetzt noch länger warten müssen“, erklärte Gerd Kühl (CDU).

Volker Andresen (SPD) kritisierte „die erneute Fehlplanung in der Bauverwaltung“ und zweifelte daran, ob der Zeitplan unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch gehalten werden könne.

Bis Dezember 2022 muss für insgesamt knapp 7,7 Millionen Euro die geplante Sanierung fertig sein. Nur dann werden die Förderbedingungen eingehalten. An dieser Stelle konnte Tauras aber beruhigen: „Wir haben eine Lösung, die Vorlage soll schon zur nächsten Ratsversammlung wieder vorliegen, sodass wir im Zeitplan bleiben können.“

Tungendorfer Kreisel

Auch beim Bau des Kreisels am Helmut-Loose-Platz in Tungendorf hat die Bauverwaltung keine gute Figur gemacht. Dort wurde im November festgestellt, dass die Einmündung Rüschdal schmaler gebaut wurde als in den beschlossenen Plänen vorgesehen. Kubiak hatte erklärt, dass weder die Politik noch er selbst in die gravierende Änderung eingeweiht worden seien. Anders als beim Planungsfehler bei der Tonner-Schule hatte Kubiak in dem Fall zunächst öffentlich Kritik an seinen Mitarbeitern geübt und wurde dafür von den Fraktionen kritisiert. Als Konsequenz bat er schließlich den Oberbürgermeister darum, ein Disziplinarverfahren gegen ihn einzuleiten, „bevor es meine Mitarbeiter trifft“.

Ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird, ist auch sieben Monaten später immer noch offen: „Einen Anspruch auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens ist nach dem Landesdisziplinargesetz gegeben, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen. Die im Rahmen dieser Prüfung laufenden Vorermittlungen sind noch nicht vollumfänglich abgeschlossen“, erklärte Tauras auf Nachfrage.

Wilhelm-Tanck-Schule

Der Wilhelm-Tanck-Schule (WTS) droht nun ein ähnliches Schicksal wie der Tonner-Schule. Die Ratsversammlung hatte im März 2018 zugestimmt, dass die Schule als dreizügige Gemeinschaftsschule mit Offenem Ganztagsbetrieb und zusätzlichen Räumen zur langfristigen Deckung des Bedarfs geplant werden soll. Auch diese Erweiterung hat durch die Förderrichtlinie aus dem Landesprogramm „Impuls 2030“ einen fixen Stichtag: Bis 31. März 2022 muss der geplante Erweiterungsbau fertig sein – also noch vor der Tonner-Schule. Doch auch hier liegt bis heute kein Baubeschluss vor. Die SPD schreibt in ihrer Großen Anfrage für die Ratsversammlung am Dienstag, dass der WTS-Schulleiter „eindeutig aus der Verwaltung die Information hätte, dass die bisherigen Planungen für den Neubau nicht genehmigungsfähig seien und neu überdacht werden müssten.

Stadtbaurat Thorsten Kubiak bestätigte auf Nachfrage, dass es bereits einen Entwurf für eine Vorlage gebe, mit der die Politik die Planung absegnen sollte und es bei der Ausführungsplanung zu „Zwischenüberlegungen“ gekommen sei. „Es bleibt bei der WTS aber bei der bekannten Planung; auch hier wurde eine Lösung gefunden“, erklärte Kubiak.

Verzögerungen oder Planungsfehler seien nicht nicht zu erkennen, betonte der Stadtbaurat. Er erklärte aber auch, dass der Zeitplan gar nicht eingehalten werden könne: „Dieser liegt außerhalb der Reichweite der momentanen zeitlichen Fixpunkte des Fördergebers, da das Verfahrensrecht zwingend zu beachten ist“. Das hohe Investitionsvolumen zwinge zu einer europaweiten Ausschreibung der Vergabe. Erwarteter Baubeginn für den Neubau sei das zweite Quartal 2021. Nach Umzug in den Neubau kann der Start des Umbaus voraussichtlich im ersten Quartal 2023 beginnen Im Sommer 2024 soll alles fertig sein.