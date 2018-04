Erdogan-Wahlkampf in Neumünster? : Politik fordert Verbot von UETD-Veranstaltung

Wahlwerbung für Erdogan befürchtet: Oberbürgermeister soll der türkischen Organisation Genehmigung für die Stadthalle entziehen.

von hc

24. April 2018, 08:00 Uhr

Neumünster | Jubelveranstaltungen für den türkischen Präsidenten Recep Erdogan in Deutschland hatten Ende Dezember 2016 vor dem türkischen Referendum zur Verfassungsreform bundesweit für Diskussionen gesorgt – auch in Neumünster, wo es zwei derartige Veranstaltungen gab. Jetzt hat Erdogan die Präsidentschaftswahlen in seinem Land auf den Juni vorgezogen, und schon entbrennt die Debatte von Neuem. Denn für den 28. April lädt die UETD (Union Europäisch-Türkischer Demokraten) zu einer Veranstaltung in die Stadthalle ein.

Bereits im März hatte der Verein, für den nach eigener Aussage die Belange des gesellschaftlichen Lebens und der Integrationsprozess in die europäische Gesellschaft im Vordergrund stehen, die Veranstaltung bei der Stadt beantragt. Dabei solle es um die Kommunalwahl gehen, heißt es von der Stadt. Damals war die Vorverlegung der Wahl in der Türkei um fast zwei Jahre offiziell noch kein Thema, die Erlaubnis wurde erteilt.

Inzwischen ist die Lage zumindest aus Sicht von Kritikern anders. Für sie ist die UETD eine Lobby-Organisation der türkischen Regierungspartei AKP. Und tatsächlich steht zumindest ein hochrangiger AKP-Politiker auf der Neumünsteraner Rednerliste – Yalkin Akdogan, AKP-Parlamentarier und von 2014 bis 2016 stellvertretender Ministerpräsident. Und damit müsste eigentlich ein Verbot greifen, das die Bundesregierung im vergangenen Jahr erließ. Erst am vergangenen Freitag bekräftigte ein Außenamtssprecher, dass Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker in Deutschland ab drei Monaten vor dem Wahltermin unzulässig sind.

Deshalb fordern Kommunalpolitiker jetzt eine Kehrtwende von der Stadt. SPD-Fraktionschef Volker Andresen: „Wir sind der Meinung, dass Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras die Genehmigung zurückziehen oder zumindest die Auflage erteilen muss, dass die Veranstalter keinen Wahlkampf führen dürfen.“ Auch für CDU-Fraktionschef Gerd Kühl ist klar: „Wenn wir eine Wahlkampfveranstaltung nur mit einem Verbot unterbinden können, dann muss es ausgesprochen werden.“ Noch deutlicher wird FDP-Fraktionschef Reinhard Ruge: „Türkischer Wahlkampf gehört in die Türkei, egal wie viele Türken hier in der Stadt wohnen.“ Gemeinsam wollen diese drei Parteien den OB heute auffordern, die erteilte Genehmigung zurückzuziehen. „Wir hoffen aber, dass sich alle Ratsfraktionen anschließen“, sagt Ruge.

Laut Christoph Ostheimer vom Runden Tisch für Toleranz und Demokratie werden rund 1000 Türken aus ganz Schleswig-Holstein am Sonnabend in der Stadthalle erwartet. Ostheimer sagt: „Tauras sollte hier jetzt ganz schnell die Notbremse ziehen.“ Die UETD sei „der mächtige verlängerte Arm“ der türkischen AKP. Das Forum der Vielfalt prüft eine Demonstration, sollte es kein Verbot geben.

Von der Stadt hieß es gestern, man prüfe die Sache unter den neuen Vorzeichen rechtlich, heute soll die Entscheidung fallen.