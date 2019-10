Bahnhof Neumünster : Pöbelei, Faustschlag ins Gesicht und Marihuana

Die Bundespolizei zieht Wochenendbilanz.

Avatar_shz von hc

07. Oktober 2019, 14:32 Uhr

Am Sonntagmorgen gegen 00.30 Uhr wurden Bundespolizisten auf eine lautstarke Auseinandersetzung im Bahnhof Neumünster aufmerksam. Wie die Bundespolizei mitteilt, konnten die Kontrahenten, eine 35-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann, getrennt werden. Nach der Erstattung einer Anzeige wegen Körperverletzung verließen die Kontrahenten den Bahnhof. Um 10.30 Uhr dann der nächste Einsatz: Auf dem Bahnsteig war es zu einer Schlägerei gekommen. Ein 17-Jähriger hatte laut Mitteilung einem 21-jährigen mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Tatverdächtige war zwar geflüchtet, konnte aber durch die Bundespolizisten gestellt werden.

Am Sonntagabend war bei der Kontrolle eines 18-Jährigen noch drei Gramm Marihuana beschlagnahmt worden. Bereits am Freitagabend hatten Bundespolizisten zudem einen Mann festgestellt, der auf der Zugtoilette geraucht hatte. Er verhielt sich bei der Kontrolle so aggressiv gegenüber den Beamten, dass gegen ihn Anzeige erstattet und er des Bahnhofs verwiesen wurde.