Bluttat im Pflegeheim in Wahlstedt : Plötzlich stand er mit dem Hammer vor ihr und schlug zu - immer wieder

Seit Freitag muss sich ein 24-Jähriger wegen versuchten Mordes vor dem Kieler Landgericht verantworten.

Wahlstedt | Die Tat ist absolut rätselhaft: Am 31. August vergangenen Jahres in den frühen Abendstunden soll ein Altenpfleger in einem Heim in Wahlstedt (Kreis Segeberg) im Dienst mit einem schweren Schlosserhammer quasi aus heiterem Himmel auf seine junge Kollegin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.