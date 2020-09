Fußball-Kreisliga Mitte : Platzverweis-Flut beim SV Bokhorst

Ein 6:4 gegen Trappenkamp beschert der Sötje-Elf überraschend Platz 1. Die Gäste sind am Ende stark dezimiert.

Jan-Ole Krumm

28. September 2020, 18:57 Uhr

Vielleicht ist es nur eine Momentaufnahme, vielleicht aber auch ein Fingerzeig, dass sich in der Fußball-Kreisliga Mitte ein Geheimfavorit herausschält. Nach zwei Spieltagen verzeichnet nur ein Team die Maximalausbeute von sechs Punkten und grüßt dementsprechend von der Tabellenspitze – und das ist völlig überraschend der SV Bokhorst. Außer Rand und Band präsentierten sich dessen Gäste, der mit 4:6 unterlegene TV Trappenkamp. Der Aufsteiger kassierte in Bokhorst drei Ampelkarten, einmal glatt Rot und auch noch einmal Rot für Trainer Christian Prieß.

PSV Neumünster II – TSV Bordesholm II 4:0 (2:0)

PSV Neumünster II: Seelow – Maliszewski, Bethke, Schenzer, Rushiti, Barck, Schlüter, Rohde (78. Reichow), Siedschlag (58. Puphal), Igbokwe (75. Tahirovic), Andres.

SR: Schröder (SG Padenstedt). – Zuschauer: 50. – Tore: 1:0 Maliszewski (12.), 2:0 Barck (45.), 3:0 Barck (66.), 4:0 Barck (73.).

„Bordesholm II war der erwartet schwere Gegner und spielerisch phasenweise sogar besser als wir“, lobte PSV-II-Trainer Thomas Michalowski die Gäste. Zu Beginn ließ seine Mannschaft die Bordesholmer erst einmal kommen und setzte auf lange Bälle. Diese Taktik zahlte sich schnell aus, Christoph Maliszewski sorgte für das frühe 1:0. Während Bordesholm II sich spätestens an der Strafraumgrenze der „Polizisten“ die Zähne ausbiss, zeigte auf der anderen Seite Marc Barck seine Klasse und traf gleich drei Mal. „Eigentlich haben wir zu viele lange Dinger gespielt. Die haben unsere Knipser allerdings gut verwertet“, zeigte sich Michalowski nach dem ersten Saisonsieg zwiegespalten.

VfR Neumünster II – TS Einfeld 5:1 (4:0)

VfR Neumünster II: Berger – Weidemann, Munene (47. Hosseini), Richardt (47. Khemiri), Brüll, Kumbier, Suso (82. Arslan), Akcicek, Hadish, Imre, Salah-Brahim.

TS Einfeld: Henning – Reinecke, Casper, Richter, Krüger, Arndt, Hnida, Braun (53. Sievers), Busch, Zimmermann sowie ein Akteur, der der Nennung seines Namens auf dem Spielberichtsbogen widersprochen hatte.

SR: Tural (PSV). – Zuschauer: 35. – Tore: 1:0 Brüll (6.), 2:0 Hadish (11.), 3:0 Suso (27.), 4:0 Salah-Brahim (41.), 5:0 Salah-Brahim (72.), 5:1 Busch (80.). – Gelb-Rote Karte: Brüll (VfR II/72. Foulspiel).

Die VfR-Reserve zeigte sich vom 2:8-Debakel in Bordesholm gut erholt und wies den TSE deutlich in die Schranken. „Wir haben in den ersten 30 Minuten den Ball gut laufen lassen und schöne Tore erzielt“, lobte VfR-II-Trainer Christopher Prühs. Einfeld hatte mit einigen Ausfällen zu kämpfen und war dementsprechend nicht eingespielt. „Das darf keine Ausrede sein. Wir wurden in der ersten Hälfte an die Wand gespielt und haben nach individuellen Schnitzern, auch Torwartfehlern, die Gegentreffer kassiert“, kritisierte Gästetrainer Thorsten Syben die Leistung seines Teams scharf. In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel aufgrund des klaren Spielstandes vor sich hin. „Anstatt uns gerade zu machen, haben wir die Köpfe hängen lassen“, grantelte Syben weiter.

SV Bönebüttel-Husberg – SV Rickling 3:1 (1:1)

SV Bönebüttel-Husberg: Holstein – Girullis, Lemke, Steinkamp (58. Fürst), Döring (46. Shahid), F. Löffler, Todt, Hartz, Naeve, Bromm, Müllenbach (85. Braun).

SR: Forberger (ASV Dersau). – Zuschauer: 80. – Tore: 0:1 Armbrust (6.) 1:1 Girullis (42.), 2:1 Todt (49.), 3:1 Hartz (52.).

„In der ersten Halbzeit hat Rickling überzeugt. Wir waren häufig zu weit weg von den Gegenspielern und hatten gerade mit langen Bällen Probleme“, beschrieb Husbergs Trainer Riko Bromm die schwierige erste Hälfte seiner Mannschaft, deren Rückstand aus einem herrlichen Lupfer von Dano Armbrust heraus resultierte. Nachdem Bö-Hu ausgeglichen hatte, vergaben die Gäste direkt nach dem Wiederanpfiff die riesige Chance zur erneuten Führung. Das war ein Weckruf für die Platzherren, die nun konzentrierter agierten und den Spieß komplett umdrehten. „Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn die Ricklinger in der ersten Hälfte drei Tore gemacht hätten; sie allerdings auch nicht, wenn wir in der zweiten Halbzeit fünf machen. Deshalb ist unser Sieg verdient“, meinte Riko Bromm.

TuS Tensfeld – FC Torpedo 1:2 (0:1)

FC Torpedo 76: Babiak – Fund, Ahmadi, Grümmer, Bröcker (73. Böge), B. Bara (67. Borgert), Üzer, Götze, Yagmur, Fanter, Idrizi (64. Mahlo).

SR: Blasek (MTV Oering). – Zuschauer: 45. – Tore: 0:1 Üzer (9.), 1:1 Huth (69.), 1:2 Fanter (87.). – Gelb-Rote Karte: Teffner (Tensfeld, 90./+2, Foulspiel).

„Der Platz war sehr tief durch den Regen“, beschrieb Torpedos Trainer Deniz Harfst den schwierig zu bespielenden Rasen. Auf Grund dessen setzten gerade die Tensfelder vermehrt auf lange Bälle. Torpedo erwischte jedoch einen guten Start und ging früh in Führung. Allerdings ließ der FC einige hochkarätige Möglichkeiten aus und verpasste es, vor der Pause deutlicher vorzulegen. Dies rächte sich, Tensfeld egalisierte zum 1:1. Danach entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, ohne dass dabei die Grenzen der Fairness überschritten wurden. Nach einem langen Ball gelang Dominik Fanter noch der späte Siegtreffer für Torpedo. „Das Tor war längst überfällig und der Sieg hochverdient“, freute sich Harfst über die ersten drei Punkte der Saison.

SV Bokhorst – TV Trappenkamp 6:4 (3:2)

SV Bokhorst: Pries – H. Dose, D. Reese, Glombitza, H. Blöcker, Forster (57. J. Blöcker), Muhlack (90./+1 Stegelmann), Dittkuhn, Möbius (47. Ingwersen ), J.-P. Dose, Wurr.

SR: Ganz (SV Boostedt). – Zuschauer: 80. – Tore: 0:1 S. Mannshardt (2.), 1:1 Dittkuhn (22.), 2:1 H. Blöcker (30.), 3:1 Forster (41.), 3:2 S. Mannshardt (45.), 3:3 Makus (53.), 3:4 Limani (54.), 4:4 Dittkuhn (63.) 5:4 Wurr (87.), 6:4 J. Blöcker (90./+4). – Gelb-Rote Karten: Lindemann (75.), Fiebig (80.) sowie der Gästetorwart, der der Eintragung seines Namens auf dem Spielberichtsbogen widersprochen hatte (90./+5). – Rote Karte: Szories (alle Trappenkamp/86.). – Bes. Vork.: Rote Karte für Trainer Prieß (Trappenkamp).

Die Grün-Weißen von Trainer Torsten Sötje verschliefen die Anfangsphase, verwandelten den frühen Rückstand jedoch in eine 3:1-Führung. Das Wechselbad der Gefühle ging weiter, nach drei TVT-Treffern hatte wieder der Neuling die Nase vorn. „Wir haben in beiden Halbzeiten die Anfangsphase verschlafen. Ich kann mir das echt nicht erklären“, rätselte Bokhorsts Obmann Andreas Delfs. Beim Stand von 4:4 lichteten sich die Reihen. Vier Platzverweise sowie Rot für Trainer Christian Prieß waren die traurige Bilanz der selbst ernannten „schwarzen Teufel“, die ihrem Namen alle „Ehre“ machten. „Das war sehr komisch. Ich weiß nicht, woran das lag. Trappenkamp wurde uns zwar schon als eher aggressives Team angekündigt, aber dass es so kommen würde, hätte ich nicht gedacht“, wunderte sich Delfs über die Gangart der Gäste. Bokhorst nutzte die klare Überzahl und hüpfte an die Tabellenspitze.

Weiteres Ergebnis: SG Kühren – VfB Kiel 1:6.