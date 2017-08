Gross Kummerfeld : Platzregen: Umzug durchs Dorf fiel aus

vergrößern 1 von 1 Foto: voiges 1 von 1

Gross Kummerfeld | Ein fröhliches Schützenfest feierte am Wochenende die Schießsportsparte des Schieß- und Sportvereins (SSV) Groß Kummerfeld.

Nach der guten Teilnahme an den Preisschießen und den Kinderspielen am Sonnabendnachmittag konnten die Gastgeber am Abend schließlich rund 150 Besucher im Cumerveldhus zum Königsball begrüßen, darunter zahlreiche Vertreter zahlreicher Gastvereine.

Doch schon zuvor wurde es im Saal kuschelig, denn vor dem traditionellen Umzug ging ein solcher Platzregen nieder, dass die Schützen auf ihren Marsch durch das Dorf verzichten mussten. „Aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Der Spielmannszug aus Travethal spielte trotzdem auf. Und so schnell wie in diesem Jahr waren die Lose für die Tombola noch nie vergriffen. Passend war als Hauptpreis ein großer Sonnenschirm ausgelobt“, berichtete die Jugendwartin Christa Bidinger schmunzelnd.

Zum neuen Königspaar ausgerufen wurden bei der feierlichen Proklamation schließlich Klaus-Dieter Vocke und Gerda Stoltenberg. Ihnen zur Seite stehen Tom Bidinger (Erster Ritter) und Hans-Hinnerk Stoltenberg (Zweiter Ritter) sowie die Erste Hofdame Nicole Ohm und die Zweite Hofdame Erika Vocke. Und den Volkskönig stellt zum zweiten Mal in Folge Olaf Siewers.

Im Königshaus des Nachwuchses regieren nun die Majestäten Mats Bidinger und Sina Bidinger die Junioren. Und Maleen Siewers errang den Titel der Ersten Hofdame. Bei der Jugend setzten sich schließlich Kian Horn und Eileen Ewler im Wettbewerb um die Königswürden durch. Begleitet werden sie von Kira Kurock (Erste Hofdame) und Nele Hauschildt (Zweite Hofdame).

„Der Nachwuchs ist bei uns sehr stark. Mit Sina Bidinger, Lisa Raume und Lina Meier nehmen im August wieder drei junge Schützen an den Deutschen Meisterschaften in München teil. Ab September steht der Jugendabteilung dann auch ein Lichtpunktgewehr zur Verfügung“, erzählte Christa Bidinger außerdem nicht ohne Stolz.

Bei flotter Musik und in bester Laune wurden die Majestäten und ihr Hofstaat schließlich ausgiebig bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Und am Sonntag lockten noch einmal der fröhliche Frühschoppen und die gemütliche Kaffeetafel sowie der beliebte Kindertanz, der ebenfalls von der rührigen Schützenjugend organisiert wurde, viele Gäste ins Cumerveldhus.

von Sabine Voiges

erstellt am 14.Aug.2017 | 12:00 Uhr