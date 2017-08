Einschulung in Neumünster : Plakate weisen auf die neuen Abc-Schützen hin

vergrößern 1 von 1 Foto: Geil 1 von 1

Neumünster | Nach dem Ende der Sommerferien geht es bald wieder los. Große und kleine Schüler kehren am 4. September wieder in die Schulen zurück. Wenige Tage später kommen dann auch die neuen Abc-Schützen ins Spiel. Ihnen sind die täglichen Gefahren im Straßenverkehr oft noch fremd.

Die Stadtverwaltung mahnt darum die Autofahrer zu besonderer Vorsicht. Und sie appelliert an jugendliche und erwachsene Fußgänger und Radfahrer, ein gutes Beispiel zu geben und sich im Straßenverkehr korrekt zu verhalten.

Vor den Grundschulen und an diversen Ampeln hat die Stadt wieder Plakate aufgestellt, die daran erinnern. „Nur bei Grün der Kinder wegen“ und „Schulanfänger – Verkehrsanfänger“ steht darauf. Sie sollen die Autofahrer sehr deutlich auf die jungen Verkehrsteilnehmer hinweisen.

An neun Grundschulen (und drei Gemeinschafts- bzw. Regionalschulen mit Grundschulteil) werden neue Erstklässler aufgenommen. Die Termine für die Einschulungen stehen schon fest: In der Rudolf-Tonner-Schule in Tungendorf wird am Dienstag, 5. September, eingeschult. In allen anderen Schulen ist es einen Tag später, am 6. September.

von Thorsten Geil

erstellt am 23.Aug.2017 | 12:00 Uhr