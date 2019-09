Polizei sucht Zeugen : Pkw holt Radler bei Grevenkrug vom Rad

Ein dunkler Kombi fuhr zu dicht am Radfahrer vorbei. Der Mann stürzte und verletzte sich.

Avatar_shz von Susanne Otto

04. September 2019, 14:09 Uhr

Bordesholm | Bereits am Donnerstag, 29. August, kam es um 19.08 Uhr in Grevenkrug auf der Landstraße 3 in Höhe des Parkplatzes zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw.

Der dunkle Kombi soll beim Überholen des 40-jährigen Radfahrers so dicht vorbeigefahren sein, dass sich beide Fahrzeuge berührten. Dadurch verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und verletzte sich dabei.

Zum Glück trug der Radler einen Helm

Da der Radfahrer einen Fahrradhelm trug, blieb es bei Prellungen und Abschürfungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter Tel. 04322/96100 zu melden.

